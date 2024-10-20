Başkan Uysal: Tarımda Kısır Döngüyü Kıracağız

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nin kapanış törenine katıldı. Türkiye'nin tarımda içine düştüğü kısır döngüyü kıracağını söyleyen Başkan Uysal, "Gerçek Türkiye burada işte. Alın teri dökenler. Toprağın sahipleri. Yüz yıl önce bu ülkeyi kuranlar. Türkiye'nin gerçek sahipleri burada ve Türkiye'nin gerçek sahipleri kendi kaderine el koyacak. Buna yürekten inanıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, memleketi Gazipaşa'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nin kapanışına katıldı. Başkan Uysal'ı, memleketinde babası Mehmet Ali Uysal ve annesi Halime Uysal da yalnız bırakmadı. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da Başkan Uysal'a ziyaretinde eşlik etti.

"Bir ülke tarım topraklarını ekemiyorsa, dikemiyorsa o ülkenin geleceğiyle ilgili kaygılanmak gerekir"

Konuşmasına, festivalin açılış törerine katılan Cumhuriyet Halk Parti(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür ederek başlayan Başkan Uysal, şunları kaydetti:

"Gazipaşa'mız, bugün Türkiye'de hiçbir yerde olmayan çok özel bir klimaya sahip olup Türkiye tarımına ufuk açabilecek, yeni yaklaşımlar getirebilecek, bunun hakkını verebilecek, bunu geliştirebilecek, inovatif ve son derece girişimci bir tarım yapısına sahiptir. Tarım, bir ulusal güvenlik problemi, bildiğiniz gibi. Bir ülke tarım topraklarını ekemiyorsa, dikemiyorsa o ülkenin geleceğiyle ilgili kaygılanmak gerekir. Üretici birliklerimizi kuramadık. Her şey yalnız yapılır; tarım yalnız yapılmaz. Üretici birlikleri birlikte satın almak, birlikte satmak, birlikte hayal kurmak, birlikte geliştirmek demek. Bu birlikle maliyetlerimizin yüzde 50 düşeceği açık. Biz tarımsal maliyetlerimizi düşüremedik. Mazotumuzu çiftçimize ucuz veremedik. Yenilenebilir enerji yatırımlarını yapamadık. Çiftçimizi bu alanda teşvik edemedik. Verimlilik sağlayamadık. Öyle olunca dünya ile rekabet edemedik.

Çiftçimize savaş açan, çiftçimizin ürettiği ürünü enflasyon gerekçesi olarak gören, ithalatla bastıran, ihraç ettirmemeye gayret eden bir yaklaşımla tarımımıza yaklaşıyoruz. Ama biz kendi çiftçimizle büyük bir mücadeleye giriştik. ve tabii ki zavallı, kendi halinde ekmeğini topraktan çıkaran çiftçi bu mücadeleyi kazanamaz. Bu mücadeleyi dünyanın egemenleri kazanır. Dünyanın zenginleri kazanır. Dünyanın zenginlerine işbirlikçilik yapan basiretsiz siyasetçiler kazanır. Başka kimse kazanamaz. Ama biz gelecekte bu çemberi kıracağız.

"Gerçek Türkiye burada işte, alın teri dökenler toprağın sahipleri"

İşte Türkiye burada. Gastronomide çekirdeksiz narla inovasyon yapan aşçı kardeşim, Türkiye burada. Tropikal meyve üreten, Türkiye'nin her yerine gönderen Gazipaşalı çiftçi, Türkiye burada. Ülkesinde umutlu olmak isteyen, ülkesinde yeniden adalete güvenmek isteyen, üretmek isteyen, onurlu yaşamak isteyen çiftçimiz, gençlerimiz, Türkiye'miz burada. Gerçek Türkiye burada. Gerçek Türkiye ele geçirilmiş üç buçuk siyasetçi değil. Gerçek Türkiye, yabancıların çıkarlarına göre göç politikasını, tarım politikasını, ülkenin önemli politikalarını yönlendiren basiretsiz yöneticiler değil. Gerçek Türkiye burada işte. Alın teri dökenler. Toprağın sahipleri. Yüz yıl önce bu ülkeyi kuranlar. Türkiye'nin gerçek sahipleri burada. ve Türkiye'nin gerçek sahipleri kendi kaderine el koyacak. Buna yürekten inanıyorum."