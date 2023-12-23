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Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'de fırtına ve kar yağışı uyarısı üzerine teyakkuza geçti - Son Dakika
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Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'de fırtına ve kar yağışı uyarısı üzerine teyakkuza geçti

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta hafta sonu kuvvetli fırtına ve bazı bölgelerde kar yağışı beklentisi üzerine 1028 saha çalışanı ve 462 araç ile hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuza geçti.

Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz\'de fırtına ve kar yağışı uyarısı üzerine teyakkuza geçti
23.12.2023 - 14:15,
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Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) elektrik dağıtım sorumluluk alanında yer alan Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak olmak üzere 4 ilde hafta sonu kuvvetli fırtına ve bazı bölgelerde kar yağışı uyarısı yapılması üzerine teyakkuza geçtiğini duyurdu.

Başkent EDAŞ, hafta sonu Batı Karadeniz kıyılarında fırtına ve bazı bölgelerde kar yağışı beklentisine karşı 1028 saha çalışanı ve 462 araç ile teyakkuza geçtiğini açıkladı. Beklenen fırtına öncesi hazırlıklarını tamamlayan şirket, olası yeni afetle mücadele kapsamında yaşanabilecek tüm olumsuz senaryolara karşı ekiplerini Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'taki kritik noktalarda göreve hazır hale getirdi.

Bartın'da 133 çalışan ve 57 araç, Karabük'te 144 çalışan ve 62 araç ile kesintisiz enerji nöbeti tutan şirket olumsuz hava koşullarının etkisini daha çok hissettirmesi beklenen Kastamonu ve Zonguldak'taki ekiplerini ise takviye etti.

Şirket, Kastamonu'da 392 çalışan ve 181 araç, Zonguldak'ta 359 çalışan ve 162 araç sayısına ulaşarak güçlü saha çalışanı kadrosu ile afet hazırlıklarını tamamladı. Afetin etkilerini göstermesi durumunda şirket, arızaların yoğunlaştığı noktalara bu 4 ildeki uygun afet ekiplerini kaydırarak etkilenen ildeki mevcut sayıları da artırabilecek.

Olumsuz hava koşullarının etkisini gösterme ihtimaline karşı ekiplerin sahadaki çalışmalarına destek olmak üzere vinç ve ekskavatör gibi ağır makinalar ile kamyon tipi jeneratörler ve drone gibi sistemler de bölgedeki kritik noktalarda müdahale için göreve hazır hale getirildi.

Zorlu coğrafi şartlara ve olumsuz hava koşullarına rağmen son yıllarda bölgede sıklaşan afetlerde canla başla çalışan Başkent EDAŞ ekipleri, kuvvetli fırtına ve yağışlı havalarda Batı Karadeniz'e kesintisiz enerji sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği kurallarından taviz vermeden elektrik dağıtım şebekesindeki bakım çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

KUVVETLİ FIRTINAYA KARŞI GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Şirket, olumsuz hava koşulları ve afetle mücadele hazırlıkları kapsamında tüm tedbirleri alırken, kamu kurumları ve paydaşları ile iş birliği içerisinde kesintisiz enerji için çalışmaya devam ediyor.İllerdeki valilik, belediye, hastane, emniyet ve şehrin su ihtiyacının karşılandığı baraj gibi kritik noktalarda enerji kesintileri olmaması için gerekli önlemleri aldı.

Kaynak: DHA
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