Kahramankazan'da Fabrika Yangınına Müdahale

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Dağyaka Mahallesi 2038. cadde üzerindeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.