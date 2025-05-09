Başkentte Fırtına ve Sağanak Yağış

Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Fırtına nedeniyle Kızılay'da bir iş yerinin tabelası düştü. Gençlik Parkı'nda ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.