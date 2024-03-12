Başkentte İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkentte İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Başkentte İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Ankara'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Taceddin Dergahı'nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın şairi olmasının yanı sıra Türk tarihini haykıran bir kahraman olduğunu vurguladı. Lise öğrencileri de etkinlik kapsamında İstiklal Marşı'nı okudu.

12.03.2024 15:19  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Taceddin Dergahı'nda düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, burada yaptığı konuşmada, birliğin kurulduğu günden bu yana rehber olarak Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nı aldığını belirtti.

Ersoy'un sadece İstiklal Marşı'nın şairi olmadığını, Türk tarihini haykıran bir kahraman olduğunu vurgulayan Arıcan, marşın yazım sürecini anlattı.

Marşın sadece Türkiye'nin dirilmesi anlamı gelmediğini ifade eden Arıcan, "Tüm mazlum halkların, hak ve adalet peşinde koşan halkların aslında bir haykırışıydı, dirilişiydi. Bin yıllık Türk milletinin, Türk İslam ülküsünün yeniden yankılanmasıydı. Bugün aslında 'Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar' dediği mısrayla Akif, Filistin'deki kardeşlerimize de hitap ediyor." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında lise öğrencileri İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Türkiye, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:58 Adana anketinde dikkat çeken sonuç Adana anketinde dikkat çeken sonuç
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Son seçimim’’ dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son seçimim'' dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı
13:51 Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi
12:50 Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim
12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
15:27 4 yıl futboldan men edilen Pogba’ya Rusya’dan teklif var 4 yıl futboldan men edilen Pogba'ya Rusya'dan teklif var
15:06 Karısı her şeyi itiraf etti İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş Karısı her şeyi itiraf etti! İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş
15:01 KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü
14:51 Eşini kıskançlık yüzünden öldüren adam: Pişman değilim Eşini kıskançlık yüzünden öldüren adam: Pişman değilim
14:31 Makas açılıyor İşte Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi Makas açılıyor! İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi
14:28 Bakan Şimşek’ten cari açıkta düşüş mesajı: Sürece katkı verecek Bakan Şimşek'ten cari açıkta düşüş mesajı: Sürece katkı verecek
13:58 Rusya’da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 16:17:20. #1.11#
SON DAKİKA: Başkentte İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement