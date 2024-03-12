Başkentte İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Başkentte, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Taceddin Dergahı'nda düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, burada yaptığı konuşmada, birliğin kurulduğu günden bu yana rehber olarak Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nı aldığını belirtti.
Ersoy'un sadece İstiklal Marşı'nın şairi olmadığını, Türk tarihini haykıran bir kahraman olduğunu vurgulayan Arıcan, marşın yazım sürecini anlattı.
Marşın sadece Türkiye'nin dirilmesi anlamı gelmediğini ifade eden Arıcan, "Tüm mazlum halkların, hak ve adalet peşinde koşan halkların aslında bir haykırışıydı, dirilişiydi. Bin yıllık Türk milletinin, Türk İslam ülküsünün yeniden yankılanmasıydı. Bugün aslında 'Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar' dediği mısrayla Akif, Filistin'deki kardeşlerimize de hitap ediyor." diye konuştu.
Etkinlik kapsamında lise öğrencileri İstiklal Marşı'nı okudu.
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