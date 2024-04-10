Başkentte Ramazan Bayramı namazı Hacı Bayram Veli ve Kocatepe camilerinde kılındı

Başkentte çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı namazını Hacı Bayram Veli ile Kocatepe camilerinde kıldı.
Başkentte vatandaşlar, erken saatlerde camileri doldurdu.
Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle geldi. Bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı.
Namazın ardından başkentliler, camide bayramlaştı.
Cami avlularında vatandaşlara tatlı ve çikolata dağıtıldı.
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Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği Varan'ın tepkisi üzerine kontrol edilen peynir bidonu içerisinde 7 parça halinde 70 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan bayramı nedeniyle vatandaşlar sabah erken saatlerde camilere akın etti. Bayram namazını kılan vatandaşlar, Ramazan ayını sıkıntısız bir şekilde geçirdiklerini ifade ettiler.
Elazığ'da İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri çerçevesinde, yol kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın da katıldığı denetimde sürücülere kurallara uymaları gerektiği anlatıldı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, salavatlar eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı. Bayram namazının ardından okunan hutbede, Gazze'deki Müslümanların zorluklarının da anlatıldığı belirtildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir aile içinde mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma sonucunda Mevlüt Çelik, babası ve üvey annesini öldürdü. Olayı duyan Selçuk Çelik ise ağabeyini bıçaklayarak öldürdü ve kendisi de ağabeyinin tabancasından çıkan mermiyle yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kastamonu'da Ramazan Bayramı namazı için vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gitmeye başladı. Camiler namaz vaktinden önce doldu ve vatandaşlar kentteki tarihi camilere de akın etti. Namaz öncesinde dua edildi ve bayram hutbesi okundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şanlıurfa'da bulunan Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Güler, polislerin standını ziyaret ederek kendisine ikram edilen lokumu aldı.
Isparta'da bulunan bir otelin ikinci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucu otelde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Yozgat'ta vatandaşlar camilerde bir araya gelerek bayram namazını kıldı. Yüzlerce vatandaş, Çapanoğlu Büyük Cami'nde bir araya gelerek bayram namazını kıldı ve Gazze için dualar etti. Namaz sonrası cami cemaati bayramlaştı. Vatandaşlar, Müslüman kardeşlerine sabır ve zulümden kurtulmaları için dua etti. İslam aleminin bayramını kutlayan vatandaşlar, sılayı rahim yapmanın önemine vurgu yaptı. Ramazan Bayramı sevincini yaşayan vatandaşlar, akrabalarını ziyaret etmek ve hayır dualarını almak gerektiğini belirtti.
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