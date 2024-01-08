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Başkentteki tıp fakültesi öğrencilerinden depremzedeler için konser

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan müzik topluluğu 'Koro Diaphragma', Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedeler için konser düzenledi. Konserde yerli ve yabancı şarkılar seslendirildi ve Kızılay Başkanı Fatma Meriç ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu da katıldı. Konser geliri depremzedelere destek olarak Kızılay'a bağışlanacak.

Başkentteki tıp fakültesi öğrencilerinden depremzedeler için konser
08.01.2024 - 22:55,
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Başkentteki tıp fakültesi öğrencilerinden depremzedeler için konser

ANKARA - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan müzik topluluğu 'Koro Diaphragma', 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedeler için konser düzenledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan müzik topluluğu 'Koro Diaphragma', yerli ve yabancı birçok şarkıyı 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedeler için düzenlenen konserde seslendirdi. Konsere Kızılay Başkanı Fatma Meriç ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu'nun yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Öte yandan, konsere katılanlar ise söylenen şarkılara alkışlarla eşlik etti.

Burada Konuşan Kızılay Başkanı Fatma Meriç, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye tarihinin en büyük acısı olduğunu ifade ederek, konseri düzenleyen öğrencileri tebrik etti. Öte yandan Meriç, konser gelirinin tamamının destek olarak depremzedelere gideceğini kaydetti.

Ayrıca Meriç, depremin üzerinden yaklaşık olarak 1 sene geçtiğini ekleyerek, deprem bölgesinde zorlu hayat mücadelesi veren depremzedelere yönelik desteğin aksamaması gerektiğini belirtti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ise 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi gibi anlarda yaraların kolay sarılmadığını dile getirerek, destek amacıyla konser düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.

Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu müzik topluluğu 'Koro Diaphragma' tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Milli İdare Konferans salonunda organize edilen konserin geliri ise depremin yol açtığı yaraları sarmak için Kızılay'a bağışlanacak.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Deprem, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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