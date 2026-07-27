Baskil'de Otomobil-Traktör Çarpışması: 8 Yaralı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde otomobil-traktör kazasında 8 kişi yaralandı, sağlık ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Deliktaş köyü yolunda gece saatlerinde 23 ABZ 068 plakalı otomobil ile 23 ADK 613 plakalı traktör çarpıştı.
Kazada, 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Baskil'de Otomobil-Traktör Çarpışması: 8 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?