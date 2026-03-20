Baskil\'de Trafik Kazası: 9 Yaralı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
E.N'nin kullandığı 44 ACY 793 plakalı otomobil, Şahaplı köyü mevkisinde H.D. yönetimindeki 44 AIA 194 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
