Baskil'de Trafik Kazası: 9 Yaralı
Baskil'de Trafik Kazası: 9 Yaralı

Baskil\'de Trafik Kazası: 9 Yaralı
20.03.2026 13:51
Elazığ'ın Baskil ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı, hastanelere kaldırıldılar.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

E.N'nin kullandığı 44 ACY 793 plakalı otomobil, Şahaplı köyü mevkisinde H.D. yönetimindeki 44 AIA 194 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

