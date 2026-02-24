Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama - Son Dakika
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama

24.02.2026 16:52
Antalya'da başkomiser yalanıyla kandırdıkları kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirlenen ve Şanlıurfa'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya'da başkomiser yalanıyla kandırılan bir kişi, 20 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını dolandırıcılara kaptırdı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanırken, 3'ü tutuklandı.

"BAŞKOMİSER" YALANINA İNANIP 20 MİLYON LİRASINI KAPTIRDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.K., tanımadığı bir kişi tarafından telefonla arandığını, bu kişinin kendisini başkomiser olarak tanıtıp, kimliğinin bir olayda kullanıldığını söylediğini ve baskı altında yönlendirilerek Burdur yolu üzerindeki boş bir araziye yaklaşık 20 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası bıraktığını belirtip, şikayetçi oldu

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheliler, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Antalya, Güncel, Son Dakika

