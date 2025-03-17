Basmane'de Tarihi Oteller Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
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Basmane'de Tarihi Oteller Yeniden Canlanıyor

Otelciler, Basmane'deki tarihi otelleri koruyup canlandırarak bölgenin kalkınmasını hedefliyor.

17.03.2025 22:16
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İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral, Konak ilçesinde bulunan Basmane semtindeki oteller sokağının tarihi dokusunu koruyarak canlandırmak istediklerini söyledi.

Basmane'deki tarihi oteller sokağındaki otelleri incelemek için gezi düzenlendi. Gazetecilere açıklama yapan Veral, kentte en önemli konaklama tesislerinin Basmane'de olduğunu kaydetti.

Semtte yıkılmaya yüz tutmuş, bakıma ihtiyacı olan yerlerin bulunduğunu ifade eden Veral, amaçlarının bölgenin kalkınması için kent yöneticilerini bir araya getirmek olduğunu vurguladı.

Bölgenin dünyanın önde gelen Old Town otelleriyle yarışabilecek bir potansiyeli barındırdığına dikkati çeken Veral, "Bölgenin zengin aileleri buradan gittikten sonra işletmeler devredildi ve geriye gitmiş oldu. Aslında konaklamanın, ticaretin merkezi olan yerlerdi. 1500'lü yıllara kadar Yahudihanelerden gelen geçmişi olduğunu tarihçilerden öğrendik. 1800'lü ve 1900'lü yıllardan kalan yıkılmaya yüz tutmuş yerleri şehrimize kazandırmaya çalışıyoruz. Uzun soluklu bir iş olduğunu biliyoruz. Ama bir yerden başlamamız gerekirdi." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer de vatandaşların, iş yeri ve iş güvenliğine uygun bir şekilde rahatça konaklayabileceği tesisler kazandırmak istediklerini belirterek, "Proje ve rölöve konusunda da teknik desteğe biz varız. Restore edilerek, amacına ve usulüne uygun olarak bu tip işletmelerde konaklamaktan, misafir edilmekten ve onları ruhsatlandırmaktan da memnun olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Basmane'de Tarihi Oteller Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

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