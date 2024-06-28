Başörtülü Öğrenciye Okula Giriş İzni Verildi - Son Dakika
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Başörtülü Öğrenciye Okula Giriş İzni Verildi

Fas'ın Marakeş kentinde bulunan bir Fransız okulunda okuyan başörtülü bir öğrencinin, mahkeme kararının ardından okula girişine izin verildiği belirtildi. Marakeş İlk Derece Mahkemesi, Fransız okulunun başörtülü öğrenciye yasak getiremeyeceğine ve öğrencinin okula dönmesine izin verilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, kararın uygulanmadığı her gün için okula para cezası kesilmesine karar verdi.

28.06.2024 17:47
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Fas'ın orta kesimindeki Marakeş kentinde bulunan bir Fransız okulunda okuyan başörtülü bir öğrencinin, mahkeme kararının ardından okula girişine izin verildiği belirtildi.

Savunma heyetinden bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Marakeş İlk Derece Mahkemesinin 21 Haziran'da verdiği kararın ardından, Victor Hugo eğitim kurumlarına bağlı bir okulda okuyan başörtülü öğrenci okula geri döndü.

Söz konusu kaynağa göre, Fransız okulu, başörtülü öğrencilerin okula girişinin yasaklanmaması yönünde talimat verdi.

Marakeş'teki Victor Hugo Lisesinde okuyan başörtülü bir öğrencinin 10 Haziran'dan bu yana okula girmesi yasaklanmıştı.

Öğrencinin ailesinin hukuk yoluna başvurması üzerine Marakeş İlk Derece Mahkemesi 21 Haziran'da, Fas Anayasasına ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu gerekçesiyle Fransız okulunun, başörtülü öğrenciye yasak getiremeyeceğine ve öğrencinin okula dönmesine izin verilmesine hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca, kararın uygulanmadığı her gün için okula 500 dirhem (50 dolar) para cezası kesilmesine karar vermişti.

Mahkeme, Fransa ile Fas arasında 25 Temmuz 2003'te imzalanan kültürel işbirliği ortaklığı anlaşmasının, öğrencilerin dini inançlarını sembolize eden giysiler giymesinden men edilmesi yönünde bir madde içermediğini ve öğrencinin başörtüsü takmasının, kişisel özgürlük kapsamına girdiğini ve başkalarının özgürlük ve haklarına yönelik bir tehdit oluşturmadığını ifade etmişti.

Söz konusu Fransız okulu ise kurumun iç yönetmeliğinin, dini semboller içeren giysilerin giyilmesini yasakladığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Marakeş, Fas, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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