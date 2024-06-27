Başsavcı, hukuk fakültesinden mezun olan oğluna diplomasını kendisi teslim etti - Son Dakika
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Başsavcı, hukuk fakültesinden mezun olan oğluna diplomasını kendisi teslim etti

Samsun Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde oğlu Ahmet Furkan Kılıç'a diplomasını kendi elleriyle verdi.

27.06.2024 17:49
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Başsavcı, hukuk fakültesinden mezun olan oğluna diplomasını kendisi teslim etti

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ali Fuad Başgil Yerleşkesinde bulunan Hukuk Fakültesinde mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne olurken Samsun Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise mezun olan oğluna diplomasını kendisi teslim etti.

OMÜ Ali Fuad Başgil Yerleşkesi Hukuk Fakültesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Çarşamba ilçesinde bulunan OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Törende Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, mezun olan oğlu Ahmet Furkan Kılıç'a diplomasını kendi elleriyle verdi.

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından, Hukuk Fakültesi bölüm birincisi Özge Işık'ın konuşması ile başladı. Akabinde ise protokol konuşmalarına geçildi. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, "Bütün velilerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarınız büyük emek harcayıp, büyük çaba gösterdiler. Dereceye girsinler girmesinler, hepsi bizim için çok değerli öğrenciler. Her birinin hayatta başarılı olacağından şüphe duymuyoruz. Tarihin çok eski zamanlarından beri hayatımızın her yerinde hukuk var. Yargının üç bacağı vardır denilir. Savunma, hüküm ve iddia makamları. Genç hukukçularımız hangisinde yer alırlarsa alsınlar, eminim ki kendilerinin de belirttiği gibi hukuk Devleti ilkesini ve hukukun üstünlüğünü daima önceleyeceklerdir" dedi

Başsavcı Kılıç: "32 yıl önce kendi mezuniyetimde yaşadığım heyecanı bugün daha fazlasıyla yaşıyorum"

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise yaptığı konuşmada, "Bugün bir İl Cumhuriyet Başsavcısı olmak ile birlikte bir veli olarak bu konuşmayı yapıyorum. Benim de oğlum Ahmet Furkan bugün mezunlar arasında. 32 yıl önce kendi mezuniyetimde yaşadığım heyecanı bugün daha fazlasıyla yaşıyorum. Devleti ve toplumu yönetenler hukukçulardır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, parti il ve ilçe başkanlarımızın büyük çoğunluğu hukuk fakültesi mezunlarıdır. Aranızda geleceğin milletvekilleri, valileri, kaymakamları, başsavcıları, belediye başkanları çıkacak. Hukuk fakültesini seçmenizden ve mezun olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın, dönem birincisi Özge Işık'a diplomasını takdim etmesi sonrasında, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu ve öğretim görevlileri mezun olan 80 öğrencilere diplomalarını takdim ettiler. Törende Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, mezun olan oğlu Ahmet Furkan Kılıç'a diplomasını kendi elleriyle verdi. Dönem birincisi Özge Işık, okul yaş kütüğüne ismini çaktı. Son olarak tören alanında toplanan öğrenciler Prof. Dr. Keçeligil eşliğinde mezuniyet andını okuyarak kepler havaya fırlatıldı.

Törene ayrıca Samsun Ceza Dairesi Başkanı Erkan Uçar, öğretim görevlileri ve aileler katıldı.

Kaynak: İHA

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