Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu - Son Dakika
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Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı, yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen "ev hapsi" kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

12.11.2024 10:47  Güncelleme: 11:03
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

BAŞSAVCILIK TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİ

Karar kamuoyunda bazı tepkileri de beraberinde getirirken bugün dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen "ev hapsi" kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

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Son Dakika Güncel Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Kenan Gunduz:
    savcımızı Tebrik ediyorum helal olsun yanlız aynı hassasiyeti Galatasaray klübü içinde yapmasını bekliyoruz yaşa dışı bahis reklamı yapmaktan yöneticileri çağırması lazım 47 23 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    alın içeri sokun akılları başına gelsin 26 4 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    atın içeri bir çok insanın ocağını söndürdüler reklamını yaparak yazıktır günahtır ünlü oldukları için istedikleri gibi at oynatıyolar 18 6 Yanıtla
  • İMDAT GÜNDEN:
    bu ne periz bu ne lahana turşusu dün 1. bugün 2. ne olduda ne değişti .. 21 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kizilay baskani kizi neden tutuklanmadi ???? unutma unuttturma adalet bize de lazim olacak 17 5 Yanıtla
  • Bekir Deniz:
    Muz Ch. 16 2 Yanıtla
  • Mehmet Mekik:
    Aynı fikirdeyim 13 4 Yanıtla
  • murat atmaca:
    yok haberim yoktu da,,,bilmem ne serdar ortac malını mülkünü yemiş kumarda Kıbrıs da,,ne anlationuz,,milleti ettiniz keriz yaa,,admin kesme yayınla mesajımı 8 2 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Kurtuldu bunlar 4 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Adamlar artık düşmüş ünlüleri seçmeye gayret gösteriyor. Nerede para için ağlayan adam var ona sulanıyorlar. 3 0 Yanıtla
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