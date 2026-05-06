Başsavcılıktan Açıklama: Olayda Üçüncü Kişi Yok

06.05.2026 18:08
Alanya'da Aydın Çavuşoğlu'nun silahla yaralanma olayında üçüncü kişi eylemi tespit edilmedi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun ofisinde silahla yaralanmış halde bulunduğu olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "05.05.2026 tarihinde Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve mevcut delil durumu itibarıyla olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmadığı, soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ÇAVUŞOĞLU DA HASTANEYE GELDİ

Diğer yandan bugün öğle saatlerinde yurt dışından dönen Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun tedavi gördüğü özel hastaneye geldi. Mevlüt Çavuşoğlu hem olaya ilişkin hem de kardeşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Aydın Çavuşoğlu'nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

