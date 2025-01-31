Baştoğ, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Güncel

Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Baştoğ, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" başlıklı fotoğrafını seçen Baştoğ, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" fotoğrafından yana kullandı.

Baştoğ, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğraflarına oy verdi.

Baştoğ, Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği fotoğraf oylamasında bu yıl da birbirinden değerli karelerin yer aldığını belirterek, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.