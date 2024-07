Güncel

Bataklıkta mahsur kalınca kendi paletli aracını yaptı

Konya'da arkadaşları ile göldeki bataklıkta mahsur kalan araç motor ustası, kendisini kurtarmaya gelen ekiplerin paletli aracından esinlenerek topladığı malzemelerden paletli araç yaptı

KONYA - Konya'da sanayide araç motor ustası olan İsa Mermer, arkadaşları ile merak ederek ATV motoru ile gittikleri gölde bataklıkta mahsur kaldı. Kendilerini kurtarmaya gelen ekiplerin paletli aracından esinlenen Mermer, arkadaşları ile topladığı malzemelerden çamur ve kar gibi zorlu şartlarda kullanılabilen paletli araç yaptı.

Konya'da yaşayan ve sanayide araç motor ustası olan 39 yaşındaki İsa Mermer, arkadaşları ile beraber Akşehir ilçesinde göle gezmeye gitti. Ulaştıkları gölün bataklık kısmında ATV motor ile gitmeye çalışan Mermer ve arkadaşları burada mahsur kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri İsa Mermer ve arkadaşlarını 8 çekerli paletli bir araç ile kurtarmaya geldi. İsa Mermer kendilerini mahsur kaldıkları gölden kurtaran ekiplerin paletli aracını incelemesinin ardından aracın planını yaptı. Bir süre sonra fikrini arkadaşlarıyla paylaşan Mermer, arkadaşlarının desteği ile kendi paletli aracını yapmak için kolları sıvadı. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından İsa Mermer kendi paletli aracını yapmayı başardı.

"Aracın sadece motorunu ve diferansiyelini hazır aldığımız araçtan kullandık"

Kendi aracını yapmadan önce mahsur kaldıkları gölde gördüğü araçtan etkilendiğini anlatan İsa Mermer, "Bizim doğa merakımız var. Doğada ulaşılmayan yerlere gitmeyi, oraları görmeyi seviyoruz. Arkadaşlarla beraber ATV motorla birlikte Akşehir Gölüne gezmeye gittik. Biraz da soğuk bir gündü. Bataklık içinde ATV'miz bataklığa saplandı ve mahsur kaldık. Kıyıdan gölün içerisi tahminen 7 kilometrelik bir alan. Ulaşım olmayınca da 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişim kurduk. Onlar da Konya'dan AFAD ekibini sevk ettiler. Ekiplerin kendilerinde özel bir araç olduğunu, o şekilde oraya ulaşacaklarını söylediler. Ekipler, 1 saat 45 dakika içerisinde de gölün kıyısına gelerek paletli bir araçla bize ulaştı. Değişik bir araçtı, paletli 8 X 8 araç dikkatimizi çekmişti. Onu orada görünce dedik 'buraya gelebilecek tek araç bu' orada biraz aracı inceledik. Daha sonra dükkana gelince de arkadaşlarla sohbet esnasında 'böyle bir araç yapabiliriz' diye konuştuk. Sonrasında böyle bir araç yapmaya karar verdik. Kamp yaptığımız arkadaşlarımızla 10 kişilik bir grubuz. Oturduk, yemek yedik, sohbet ettik. Nasıl yaparız derken, iş yerimizde başladık. Tabii onlar sanayi içerisinde değil, sağ olsunlar biz sana destek oluruz, gereken neyse biz de yardımcı oluruz gibi heveslendirdiler. Sonrasında bu işe başladık mekanik aksamı, elektriğini, motor sabitlemesini falan komple ben kendim yaptım. Aracın sadece motorunu ve diferansiyelini hazır aldığımız araçtan kullandık. Diğer tüm kısımlarını, paletini, demirini, poryasını kendi elimizle kendi emeğimizle iğne oyası gibi işledik, yaptık" dedi.

"Bu araç her türlü zorlu şartlara uyar, çamurda, karda, dağda taşta her alanda gider"

Projeye başlamadan önce bazı arkadaşlarından istediği desteğin karşılık bulmadığını söyleyen oto tamir ustası İsa Mermer, "Bazı mühendis müşterilerimizden destek istedik ve onlar da bana böyle bir aracın olmayacağını, yürümeyeceğini, daha farklı şeylerle daha teknolojik sistemlerin olacağını söyleyerek bizim yapamayacağımızı belirttiler. Ben sadece onlardan bir çizim istedim. 'Bir çizim yaparsanız en azından ölçümünde, şasisinde bize yardımcı olursunuz' diye birkaç kişiyi aradım ama maalesef hepsinden olumsuz cevap aldım. Daha sonra doğaçlama olarak kendi imkanlarımızla bu şekilde yaptık. Araç paletleri olduğu için bu paletler sayesinde bataklıkta, karda, her türlü zorlu şartlarda gidebilecek konumda. Her türlü alanda bu araç kullanabilir. Örneğin çiftliklerde, büyük bahçelerde kullanılabilir. Kullanacak kişi ağaç ilaçlamada, ağaçların meyvesinin toplanmasında yani girilmeyecek ufak yerlere her türlü bu araçla kolaylıkla ulaşabilir. Bu araç her türlü zorlu şartlara uyar, çamurda, karda, dağda, taşta her alanda gider" şeklinde konuştu.

"Tasarımımız tamamen otomobil sistemi olduğu için daha verimli"

Bir çok alanda kullanılabilecek olan aracın kurumlarda kullanılan araçların çoğundan daha verimli olduğunu belirten Mermer, "Devletimiz bu tür kullandıkları araçları yurt dışından temin etmesi yerine mesela tasarımı olan bir aracın veya bizim yaptığımız araca yakın bir aracı biz öğrensek onun çok daha iyisini yaparız. Zaten kullanılan aracın motoru bizim aracımızın motoru ile hiç alakası yok. Sebebi ise daha küçük, bazılarının üzerlerinde çapa motorları var veya 3 silindirli dizel motorlar var. Çok uzun sürekli bir verim sağlayamaz. Çok fazla bir malzeme taşıyamaz. Çünkü motor, şanzıman sistemi küçük olduğu için ısınma yapar. Bu bizim tasarımımızda tamamen otomobil sistemi olduğu için daha verimli. Bunun daha iyileri yapılır, bunun benzerlerini yapabilecek kapasitede çok esnafımız var. Kafaya koyup bir şeyi hedefledikten sonra en mükemmeli en iyi şekilde özellikle de bizim Konya'mızda muhakkak yapılır, yapılmayacak diye hiçbir şey yok" diye konuştu.