Batam'da Toprak Kayması: 4 Ölü

BATAM, 14 Ocak (Xinhua) -- Cep telefonu ile çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Riau Adaları eyaletindeki Batam şehrinde meydana gelen toprak kaymasının ardından sahada çalışan kurtarma ekibi üyeleri görülüyor, 13 Ocak 2025.
Endonezya'nın Riau Adaları eyaletinde yer alan Batam şehrinde pazartesi günü erken saatlerde bir konut sitesini vuran toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybetti. Eyaletin afet azaltma ajansı, yaşanan felaket sonucu 5 kişinin yaralandığını ve 5 evin yıkıldığını belirtti. (Fotoğraf: Endonezya Bölgesel Afet Yönetim Ajansı Batam Şubesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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