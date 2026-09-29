KKTC gemi faciasında DNA sonuçları çıktı: Hataylı Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar'ın naaşları tanındı - Son Dakika
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KKTC gemi faciasında DNA sonuçları çıktı: Hataylı Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar'ın naaşları tanındı

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KKTC gemi faciasında DNA sonuçları çıktı: Hataylı Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar\'ın naaşları tanındı
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Taşucu'na giderken 30 Ağustos'ta Girne açıklarında alabora olan katamaran tipi yolcu gemisinin kayıplarından 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ve 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın naaşları, DNA testleriyle teşhis edildi. Aramalarda bugün bir cansız bedene daha ulaşılırken facianın bilançosu 18 can oldu.

KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında batan gemide kaybolan Hataylı Mehmet Asaf Biçer (5) ve Nihat Pancar'ın (51) cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

HAFTA SONU BULUNAN NAAŞLAR DNA İLE TANINDI

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos Pazar hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada kaybolan Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında, hafta sonu bulunan iki naaş üzerinde yapılan DNA çalışmaları tamamlandı. Naaşlardan birinin henüz 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise Nihat Pancar'a ait olduğu belirlendi. Bugün devam eden arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları devletimizin tüm imkanları kullanılarak sürdürülüyor" denildi.

ÖLÜ SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Son bulunan ve kimliği tespit edilemeyen cansız bedenle birlikte ölü sayısı 18'e yükseldi. Öte yandan cenazelerin ne zaman Hatay'a getirileceği ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: DHA
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