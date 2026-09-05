Batan Tuğberk İmamoğlu gemisi için arama kurtarma çalışmaları 7/24 sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunduğu bölgede Deniz Kuvvetleri unsurlarının arama kurtarma faaliyetlerine 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini açıkladı. Geminin yüzlerce metre altında TCG Akın'daki ROV cihazıyla teşhis edildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurların, "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin battığı bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi:
" Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi, denizin yüzlerce metre altında Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Akın kurtarma gemisindeki TCB Istakoz-2 ROV cihazı ile teşhis edilmişti. Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor."
Paylaşımda, arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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