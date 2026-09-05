Batan Tuğberk İmamoğlu gemisi için arama kurtarma çalışmaları 7/24 sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurların, "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin battığı bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi:

" Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi, denizin yüzlerce metre altında Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Akın kurtarma gemisindeki TCB Istakoz-2 ROV cihazı ile teşhis edilmişti. Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor."

Paylaşımda, arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.