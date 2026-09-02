Batan Tuğberk İmamoğlu'nun sahibi Doğruyol, ALSU'nun olmaması gereken yolda olduğunu - Son Dakika
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Batan Tuğberk İmamoğlu'nun sahibi Doğruyol, ALSU'nun olmaması gereken yolda olduğunu

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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol, kazaya karışan ALSU gemisinin olmaması gereken yolda seyrettiğini ve kazadan sonra kimseye haber verilmediğini iddia etti.

Marmara Denizi'ndeki gemi kazasında batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol, kazaya karışan ALSU gemisinin, olmaması gereken yolda bulunduğunu ve kaza öncesi bu geminin arandığını iddia etti.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gerçekleşen gemi kazasında batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin sahibi Doğruyol, kazaya ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gemilerinin kendi sefer yollarında seyrettiğini bildiren Doğruyol, "Diğer gemi olmaması gereken yolda. Kaptanımız o gemiyi arıyor, sonra ikinci defa görüşme oluyor. Ondan sonra çarpışma oluyor, kimseye haber verilmiyor. 'Haber verildi' denilen, 'Tuğberk İmamoğlu' gemimizin cihazının saat 03.15'te Ankara'ya haber vermesi...Bu sistem, Ankara'ya bağlı, acil durumlar için gemi tehlikeye girdiğinde otomatik çalışan bir şey veya mürettebat tarafından çalıştırılan bir şey. O haber veriyor, öteki gemiden yine bir şey yok. Onlar saat 3.41'de haber veriyorlar. Raporlarda da zaten yazıyor." ifadesini kullandı.

Doğruyol, kaza noktasında boş bir halde bulunan can kurtarma araçlarına ilişkin ise "Filikaları bizimkiler indirmeye çalışmıştır ama içine binemedilerse bilemiyoruz ne olduğunu. İnşallah kurtulmuşlardır." dedi.

Neler olmuştu?

Denizcilik Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi (Cospas-Sarsat) üzerinden saat 03.26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde Silivri açıklarındaki bir gemiden Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi (EPİRB) cihazından acil durum sinyali alındığını aktarmıştı.

Alınan acil durum sinyalinin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğunun belirtildiği açıklamada, saat 03.41'de de ALSU tankeri kaptanının Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını bildirdiği ifade edilmişti.

Açıklamada, ivedilikle arama kurtarma faaliyetinin başlatıldığı ve ilk deniz unsurunun saat 04.10'da bölgeye intikale başladığı bildirilerek, "Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personelin cep telefonlarının Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine batmış olduğu değerlendirmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batan Tuğberk İmamoğlu'nun sahibi Doğruyol, ALSU'nun olmaması gereken yolda olduğunu - Son Dakika

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