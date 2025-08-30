Batı Afrika\'da Göçmen Teknesi Alabora: 70 Kayıp

Batı Afrika kıyılarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 70 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

ALABORA OLAN TEKNEDE 70 KİŞİ CAN VERDİ, ÇOK SAYIDA KİŞİ KAYIP

Gambiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Ağustos'ta Gambiya'dan hareket ettiği tahmin edilen ve çoğunluğu Gambiya ve Senegallilerden oluşan yaklaşık 150 kişiyi taşıyan teknenin Moritanya açıklarında battığı belirtildi.

Moritanya makamlarının 27-28 Ağustos'ta teknedeki 70 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 16 kişinin kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, 30'dan fazla kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Açıklamada, Gambiya vatandaşlarına "çok sayıda can kaybına yol açmaya devam eden bu tehlikeli yolculuklara çıkmamaları" çağrısında bulunuldu.

CAN KAYBI 100'Ü AŞABİLİR

Öte yandan ulusal basında yer alan haberlerde, ölü sayısının 100'ü aşabileceği öne sürüldü. Batı Afrika kıyılarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na uzanan Atlantik göç rotası, Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin en çok tercih ettiği ve en tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor.

Avrupa Birliği (AB) verilerine göre geçen yıl 46 binden fazla düzensiz göçmen Kanarya Adaları'na ulaştı.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras (Yürüyen Sınırlar) ise aynı dönemde 10 binden fazla kişinin bu yolculukta hayatını kaybettiğini, bunun 2023'e kıyasla yüzde 58 artışa işaret ettiğini açıkladı.