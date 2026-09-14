Batı Kalimantan'ı kaplayan yoğun duman uçak seferlerini aksattı - Son Dakika
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Batı Kalimantan'ı kaplayan yoğun duman uçak seferlerini aksattı

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Endonezya'daki orman yangınlarından kaynaklanan yoğun duman, Batı Kalimantan eyaletinde uçak seferlerinde aksamalara yol açtı. Pontianak kentinde görüş mesafesi 1 kilometrenin altına düşerken yetkililer, dumanın yangın söndürme çalışmalarını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Endonezya'daki orman yangınlarından kaynaklanan yoğun duman, Batı Kalimantan eyaletinde uçak seferlerinde aksamalara yol açtı.

Endonezya'da Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının normalin üzerinde ısınmasıyla ortaya çıkan El Nino hava olayının ve uzun süren kurak mevsimin de etkisiyle orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Yetkililer, ülke genelindeki orman yangınlarının azalmaya başladığını, ancak Borneo Adası'nın Endonezya'ya ait Kalimantan bölgesinin bazı kesimlerinde devam eden yangınların yol açtığı yoğun dumanın etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Batı Kalimantan eyaletini kaplayan duman nedeniyle Pontianak kentinde görüş mesafesinin 1 kilometrenin altına düştüğünü belirten yetkililer, bu durumun uçak seferlerinde aksamalara yol açtığını kaydetti.

Yetkililer, yoğun dumanın yangın söndürme çalışmalarını da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Endonezya Orman Bakanlığı verilerine göre, ülkede ocak-temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Endonezya, Ulaşım, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı Kalimantan'ı kaplayan yoğun duman uçak seferlerini aksattı - Son Dakika
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