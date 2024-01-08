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Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Fırtına Bekleniyor - Son Dakika
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Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren, Marmara'da yarın sabah saatlerinden itibaren ve Kuzey Ege'de ise yarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgarlar bekleniyor. Fırtına çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini kaybedecek, Kuzey Ege'de ise gece saatlerinde sona erecek. Denizlerdeki fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege\'de Fırtına Bekleniyor
08.01.2024 - 12:57,
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Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de denizlerde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, rüzgar yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Rüzgar, Marmara'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde, Kuzey Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde görülecek.

Fırtına Batı Karadeniz ve Marmara'da çarşamba öğle saatlerinden sonra, Kuzey Ege'de ise gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Denizlerdeki fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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