Batı Medyası İsrail'in Gazze Saldırılarını Nasıl Yansıtıyor?

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İsrail'in Gazze'de Dünya Merkez Mutfağına (World Central Kitchen-WCK) ait konvoyu hedef alarak 7 insani yardım çalışanını öldürülmesinin ardından, Batı medyasının İsrail'in Gazze'ye saldırılarını nasıl yansıttığı yeniden gündeme geldi.

Tecrübeli, ödüllü foto muhabiri Patrick Witty, AA muhabirine verdiği röportajda, ana akım ABD basınının İsrail'in 1 Nisan'da düzenlediği saldırıyı haberleştirmek için kullandıkları fotoğrafların, saldırının "korkunç insani bedelini" tasvir etmede yetersiz kaldığını vurguladı.

The New York Times'ın (NYT) eski görsel haber editörü de olan Witty, AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın saldırıda öldürülen WCK çalışanlarının fotoğraflarını çektiğini anımsatarak Washington Post ve NYT gibi ana akım ABD basının bu fotoğrafları görmezden gelmesinin şoke edici olduğunu söyledi.

"Ali'nin fotoğraflarından hiçbirinin veya kurbanların görüldüğü hiçbir fotoğrafın NYT veya Washington Post tarafından kullanılmaması beni şoke etti." diyen Witty, NYT'nin bunun yerine insani yardım aracı konvoyunda hedef alınan araçlardan birinin fotoğrafını kullanmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Tecrübeli muhabir Witty, "O fotoğraf, tavanında WCK logosu bulunan ve açılmış bir delik olan bir aracın fotoğrafıydı, olay yerinin en güçlü şekilde yansıtan fotoğraf da değildi." ifadesini kullandı.

"Belki de fotoğraf editörü bulduğu ilk fotoğrafı seçmiş ve daha fazla bakma zahmetine girmemiştir veya belki de kurbanların teşhis edilebilir fotoğraflarını yayınlama konusunda isteksizlerdi? ya da belki Ali'nin iki kurbanın fotoğrafı çok kanlıydı?" değerlendirmesini yapan Witty, 2004-2010 yıllarında görsel haber editör olarak çalıştığı gazetenin bu saldırıyı haberleştirme tarzını "omurgasız" olarak niteledi.

Patrick Witty, haberde saldırı fotoğrafı bulunmadığını, yalnızca günler öncesinde İsrail ordusunun gazeteciler için yaptığı bir tur sırasında çekilmiş, kurşunlarla dolu molozların beş sütunluk devasa bir fotoğrafı olduğunu vurguladı.

Batı medyası, fotoğrafları "savaşın sterilize versiyonunu tasvir için kullanıyor"

Washington Post'un da beyaz bir Batılı fotoğrafı kullanmak yerine Filistinli bir gönüllünün fotoğrafını kullanmayı tercih ettiğini söyleyen Witty, İsrail'in Gazze'deki yıkıcı saldırıları konusunda Batı medyasının fotoğrafları "savaşın sterilize bir versiyonunu tasvir için kullandığını" kaydetti.

Eski NYT editörü, "The New York Times Görüş bölümü, tamamını göstermeyi reddettikleri bir fotoğrafla ilgili kapsamlı bir makale yayımlama cüretini bile gösterdi." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in 2008'de Gazze'ye açtığı savaşta da NYT'de bu sorunla sıklıkla karşı karşıya geldiğini belirten Patrick Witty, o dönemde de her gün oldukça net fotoğraflar geldiğini ancak bunların çoğunun yayınlanamayacak kadar "kanlı olduğu"nun değerlendirildiğini ekledi.

Witty, "Önemli bir hikayeyi anlatmak ile şiddeti sansasyonelleştirmek veya kurbanları istismar etmek arasında ince bir çizgi var ancak savaşın insani bedelinin, özellikle de sivil kayıpların görülmesi gerekiyor." diyerek yanmış bir aracın veya uzaktan yükselen dumanın veya savaş suçlarının ceset torbalarındaki meçhul kurbanlarının fotoğraflarının anında unutulduğunu ifade etti.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail, 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesinde uluslararası yardım kuruluşu WCK'ye ait araç konvoyunu hedef almıştı.

Saldırıda, 3'ü Birleşik Krallık, 1'i Avustralya, 1'i Polonya, 1'i ABD- Kanada ve 1'i Filistin uyruklu 7 WCK çalışanı yaşamını yitirmişti.

Ekip, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunuyordu.