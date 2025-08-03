Batı Şeria'da 18,500 Filistinli Gözaltında - Son Dakika
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Batı Şeria'da 18,500 Filistinli Gözaltında

03.08.2025 20:17
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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 18,500 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 18 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, Batı Şeria'daki gözaltılar, hapishanelerdeki Filistinlilerin sayısı ve onlara karşı işlenen ihlallere ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da da yaklaşık 18 bin 500 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi ancak bunların kaçının daha sonra serbest bırakıldığı belirtilmedi.

Gözaltına alınanlardan 570'inin kadın olduğu, bunlar arasında Gazze'den alıkonulan kadınların da bulunduğu ifade edildi. Bu sürede gözaltına alınan Filistinlilerden 1500'ünün çocuk, 194'ünün gazeteci olduğu ve söz konusu gazetecilerden 49'unun tutukluluk halinin devam ettiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin gözaltılar sırasında işlediği ihlallerde de artış yaşandığı, bunlar arasında "istismar, ağır darp, tutuklulara ve ailelerine yönelik tehditler, Filistinlilerin evlerinin tahrip edilmesi, araçlara, para ve altınlara el konulması" gibi suçların yer aldığı vurgulandı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının temmuz ayının başı itibarıyla 49'u kadın, 450'si çocuk olmak üzere yaklaşık 10 bin 800'ü bulduğu kaydedildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 46'sı Gazze'den olmak üzere 75 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bu sayının "sadece kimlikleri açıklananları kapsadığı" ancak bunların dışında ölen onlarca kişinin daha olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Şeria'da 18,500 Filistinli Gözaltında - Son Dakika

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