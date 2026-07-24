Batı Şeria'da 86 Filistinli Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da 2026'nın başından bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 86 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 2026'nın başından bu yana Batı Şeria'da 21'i Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından olmak üzere açılan ateş sonucu 86 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.