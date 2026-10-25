Batı Şeria'da ekimde çiftçilere 482 saldırı yapıldığını Direniş Komisyonu bildirdi - Son Dakika
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Batı Şeria'da ekimde çiftçilere 482 saldırı yapıldığını Direniş Komisyonu bildirdi

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Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, ekimde Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere yönelik 482 saldırı yapıldığını bildirdi. Komisyon, 16 saldırının bugün gerçekleştiğini, alıkoyma ve mahsul çalınması gibi eylemlerin hasat sezonunu hedef aldığını belirtti.

İsraillilerin, ekim ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere yönelik 482 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, zeytin hasadının başladığı ekim başından bu yana Batı Şeria'da düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamanın ekinde saldırıların yoğunlaştığı 9 kentin haritası da paylaşıldı.

Ekim ayında 482 saldırının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, bunlardan 16'sının bugün düzenlendiği aktarıldı.

Saldırıların, çiftçilerin alıkonulması, darbedilmesi, mahsullerin ve tarım ekipmanlarının çalınması, arazilerin buldozerlerle düzlenmesi ve zeytinliklere erişime askeri kısıtlamalar getirilmesi gibi çeşitli şekillerde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bu saldırıların, hasat sezonunu ve Filistinli ailelerin geçim kaynaklarını doğrudan hedef aldığı vurgulandı.

Zeytin hasat sezonu, Batı Şeria'da binlerce ailenin temel geçim kaynaklarından biri ancak Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, düzenledikleri saldırılarla bu sezonu sabote ediyor.

Kaynak: AA
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