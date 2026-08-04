Batı Şeria\'da Gerilim: 4 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırı ve baskınlarda 4 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin Kudüs Caddesi'nde İsrail ordusundan askerlerin açtığı ateşle bir Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Nablus'un doğusuna buldozerler dahil takviye kuvvetler sevk etmesi, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların Yusuf Makamı'na baskın düzenlemesini sağlamak için Kudüs ve Amman caddelerine konuşlanmasıyla gerilimin tırmandığı belirtildi.

Tubas kentinin doğusundaki Teyasir köyüne de İsrail güçlerince baskın düzenlendiği, Ramallah'ın batısında yer alan el-Mugayyir köyünün dışındaki bölgelere de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırdığı aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, el-Mugayyir ile Ebu Felah köyleri arasındaki Merc Siya yolunda Filistinlilere ait bir araca saldıran İsrailliler, çocuklarıyla birlikte araçta bulunan 2 Filistinliyi darbetti.

İsrail ordusunun, Ramallah'ın doğusundaki Ebu Felah köyünden iki Filistinli kardeşi, Merc Siya bölgesindeki çiftliklerinde bulundukları sırada gözaltına aldığı kaydedildi.

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim'in doğusundaki Ebu Nuceym köyünde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Yahya Uleyyan adlı yaşlı Filistinliyi darbettiği ve vücudunda morluklar oluştuğu bilgisi verildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre bu saldırılarda 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi ise gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, yıl başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından 1330'dan fazla saldırı ve şiddet olayı gerçekleşti.