İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Homeş yakınlarında el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 4 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordu sözcülüğünün AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kenti yakınlarındaki Homeş isimli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınlarındaki İsrail askerleri "rutin faaliyette" bulunurken saldırıya uğradı.
Yaralanan askerlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, İsrail güçlerinin saldırıyla ilgili çalışma başlattığı kaydedildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre ise İsrail askerlerinin bulunduğu bölgeye "yaklaşık 30 el" ateş açıldı. Bölgede aramaya başlatan İsrail askerleri, bu esnada EYP saldırısına uğradı.
Walla haber sitesi, 4 askerin yaralandığını, askerlerden ikisinin helikopterle hastaneye nakledildiğini bildirdi.
İşgal altındaki Batı Şeria, 7 Ekim'den itibaren şiddetin arttığı bir döneme tanık oluyor. İsrail ordusu, Batı Şeria'nın beldelerine her gün baskın düzenliyor ve onlarca Filistinliyi gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den itibaren İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Batı Şeria'da İsrail askerlerine EYP saldırısı: 4 yaralı - Son Dakika
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