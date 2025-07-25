Batı Şeria'da İsrail Ateşi: Bir Filistinli Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığı duyuruldu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki Beytüllahim kentine bağlı Dar Salah beldesi yakınlarında bulunan Vadi el-Hummus bölgesinde bir Filistinlinin İsrail saldırısında yaralandığı bildirildi.

Yaralanan Filistinlinin 25 yaşında olduğu belirtilirken, kimliği ve sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 1006 Filistinli İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürüldü; yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazlası ise gözaltına alındı.