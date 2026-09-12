Batı Şeria'da İsrail baskınlarında 1 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde ateş açması sonucu 1 Filistinli yaralanırken, El-Halil kentinde düzenlenen baskınlarda 6 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin El-Bire'ye düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinliye müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, yaralının sırtına ve başına gerçek mermi parçalarının isabet ettiği, sağlık durumuna ilişkin ise henüz ayrıntı verilmedi.

Yerel kaynaklar, AA muhabirine, İsrail askerlerinin El-Bire'nin özellikle Eski Şehir bölgesine baskın düzenlediğini ve bir araca gerçek mermilerle ateş açtığını, aracın bunun üzerine devrildiğini aktardı.

El-Halil'de 6 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusunun El-Halil kentindeki El-Arub Mülteci Kampı'nda evlere yönelik geniş çaplı baskınlar düzenlediği belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin kampa baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinlinin evini aradığını ve evlerde tahribata yol açtığını bildirdi.

Askerlerin evlerin eşyalarını kasıtlı olarak kırıp tahrip ettiği ve baskınlarda toplam 6 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusunun farklı bölgelerde düzenlediği baskın ve operasyonların yanı sıra Filistinlilere ve mülklerine yönelik Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında da artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, ağustos ayında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 628 saldırı gerçekleştirdi.

Söz konusu saldırıların 157'si Ramallah ve El-Bire, 137'si Nablus, 120'si El-Halil ve 73'ü Beytüllahim'de kaydedildi.

Resmi verilere göre, saldırıların 40'ı Tubas, 36'sı Cenin ve 31'i Kudüs'te gerçekleşti.