 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batı Şeria'da Filistinliler İsrail'in saldırılarını ve ihlalleri protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Şeria'da Filistinliler İsrail'in saldırılarını ve ihlalleri protesto etti

Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve İsrail hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik devam eden ihlalleri protesto etti. Göstericiler, uluslararası topluma harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Batı Şeria\'da Filistinliler İsrail\'in saldırılarını ve ihlalleri protesto etti
26.12.2023 - 15:59,
Abone Ol

İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran olmak üzere 7 farklı cepheden saldırı altında olduğunu öne sürdü.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberine göre Gallant, İsrail Meclisinin Dışişleri ve Güvenlik Komitesine yaptığı konuşmada, "çok cepheli bir savaşın" içinde olduklarını söyledi.

"Gazze, Lübnan, Suriye, Batı Şeria, Irak, Yemen ve İran olmak üzere 7 farklı bölgeden saldırı altındayız. Bu cephelerin altısında faaliyet gösterdik. Net bir şekilde söylüyorum, bize karşı çalışan herkes potansiyel hedeftir, kimsenin dokunulmazlığı yok." ifadesini kullanan Gallant, İsrail'in söz konusu bölgelerden hangilerine saldırı düzenlediğine ilişkin ayrıntı vermese de Gazze, işgal altındaki Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

Gazze'deki saldırılara ilişkin de Gallant, "Gazze'deki savaş uzun, zorlu ve yüksek maliyetli olacak ancak gerekçesi olabilecek en yüksek düzeydedir. Gazze'deki savaşın hedeflerine ulaşılamaması durumunda insanlar, onları nasıl koruyacağımızı bilmediğimiz bir yerde yaşamak istemeyecekler." dedi.

"Kararlılık, güç ve ulusal birliğe" ihtiyaç duyulduğunu savunan Gallant, "Bu, hayatta kalanın ulusal düzeyde kendi değerleri ve birliği açısından en güçlü olacağı bir savaştır, bu bir ulusal kararlılık savaşıdır ve ben Hamas'ı yeneceğimizi söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasının ardından Hizbullah ve Lübnan'daki Filistinli gruplar, 8 Ekim'den bu yana İsrail'e roket saldırıları düzenliyor. İsrail'in de karşılık verdiği bu saldırılar ölüm ve yaralanmalara yol açıyor.

Yemen'deki Husiler ise İsrail'i insansız hava aracı ile hedef almış ve Kızıldeniz üzerinden İsrail'e giden gemilere yönelik saldırılar düzenlemişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 159'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 492 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Filistinliler İsrail'in saldırılarını ve ihlalleri protesto etti - Son Dakika


17:04
MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:29:45. #1.13#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da Filistinliler İsrail'in saldırılarını ve ihlalleri protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement