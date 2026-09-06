Batı Şeria'da İsrail ordusu iki okula baskın düzenledi, ders zili geç çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Şeria'da İsrail ordusu iki okula baskın düzenledi, ders zili geç çaldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Batı Şeria'daki Havara ve Burka liselerine baskın düzenledi. Nablus'taki okullarda yönetimi tehdit eden askerler, Tubas'ta eğitimin gecikmesine yol açtı.

İsrail ordusu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde işgal altındaki Batı Şeria'da iki okulun bahçesine baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Nablus'un güneyindeki Havara Erkek Lisesi'nin bahçesine baskın düzenleyerek okul yönetimini Filistin bayrağını kaldırması için tehdit etti.

Nablus'un kuzeybatısındaki Burka Erkek Lisesi'nin de çevresini kuşatan İsrail askerleri daha sonra okulun bahçesine girdi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi.

Baskın nedeniyle Tubas'ta ders zili geç çaldı

Öte yandan Batı Şeria'nın Tubas kentinde İsrail askerlerinin baskını nedeniyle ders zili geç çaldı.

WAFA'nın haberine göre Tubas Eğitim ve Öğretim Müdürlüğü, İsrail askerlerinin düzenlediği baskın nedeniyle Akaba beldesindeki okullarda derslerin başlangıç saatinin bugün 09.00'a ertelenmesi kararı alındığını bildirdi.

Batı Şeria'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde 846 bin 289 öğrencinin ders başı yapacağı belirtiliyor.

Filistin'de devlet ve özel okulların yanı sıra Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı toplam 2 bin 537 okul bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yoğun baskın ve saldırılarına sahne oluyor.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail ordusu iki okula baskın düzenledi, ders zili geç çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

11:55
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
11:44
Savaşın Türkiye’ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
11:03
Orta Vadeli Program açıklandı Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
10:47
Uçakta ortalığı birbirine kattı Sonu böyle oldu
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu
10:28
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 13:01:41. #7.12#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da İsrail ordusu iki okula baskın düzenledi, ders zili geç çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement