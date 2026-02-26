Batı Şeria'da İsrail Ordusunun Baskınları: 4 Yaralı - Son Dakika
Batı Şeria'da İsrail Ordusunun Baskınları: 4 Yaralı

26.02.2026 02:50
İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi yaraladı ve çok sayıda gözaltı yaptı.

EL İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Tabka köyüne düzenlediği baskında 1 Filistinli gerçek mermiyle, 3 kişi ise darbedilerek yaralandı.

İsrail askerlerinin baskın sırasında gerçek mermi ve ses bombası kullandığı, bunun üzerine köydeki gençlerle askerler arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Yerel medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin bir genci darbederek yere düşürdüğü ve çevresinde çok sayıda askerin bulunduğu görüldü.

Başka görüntülerde ise çok sayıda gencin alıkonularak sahada sorgulandığı yer aldı.

Bir Filistinli gözaltına alındı

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyinde bulunan Huvvara beldesinde de İsrail güçleri düzenlediği baskında 1 Filistinliyi darbederek gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri beldenin güney bölgesi ile ana caddesine askeri araçlarla baskın düzenledi ve eski tutuklu Ahmed Samir Avde'yi darbettikten sonra gözaltına aldı.

Haberde ayrıca İsrail güçlerinin beldedeki ana yolu kapattığı, çok sayıda genç ve çocuğu alıkoyduğu, bazı evlere baskın düzenleyerek arama yaptığı aktarıldı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları

Filistinli hak örgütü El-Beyder'den yapılan açıklamada ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Vadi el-Avec yakınlarında bulunan eş-Şumeys bölgesinde tarımsal tesisleri ateşe verdiği bildirildi.

Açıklamada, yangının tarımsal mülklerde maddi hasara yol açtığı, ancak zarar boyutuna ilişkin net bilgi bulunmadığı belirtildi.

El-Beyder ayrıca gaspçı İsraillilerin, el-Meazi topluluğundan bir Filistinliye ait aracı takip ederek yolu kapatmaya çalıştığını ve sürücüyü taciz ettiğini belirtti. Gaspçı İsraillilerin aracı topluluğun girişine kadar takip ettiği ve İsrail güçlerinin desteğiyle araca el koymaya çalıştığı ancak bölge sakinlerinin müdahalesi üzerine geri çekildikleri ifade edildi.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1117 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 500 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

