Batı Şeria'da İsrail Saldırıları: 7 Yaralı - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail Saldırıları: 7 Yaralı

İsrail ordusu ve yerleşimciler, Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı, çeşitli ihlaller yaşandı.

09.10.2024 00:48
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 1'i kadın 7 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'nın doğusunda bulunan Kefr Kaddum köyünde 5 genci darbetti. Durumu ağır olan bir genç hastaneye kaldırıldı, diğerlerinin vücutlarında yara ve ezikler oluştu.

Nablus kentinde AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nablus-Cenin yolunda Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdığını, bazı araçlarda hasar oluştuğunu ve bir Filistinli kadının yaralandığını ifade etti.

Nablus'un kuzeyindeki Sebastia kasabasında İsrail askerleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Filistinli bir genç, ses bombasının patlaması sonucu elinden yaralandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki farklı noktalarda da Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlaller gerçekleştirdi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail Saldırıları: 7 Yaralı - Son Dakika

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