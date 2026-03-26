Batı Şeria'da İsrail Saldırıları: 9 Filistinli Yaralandı

26.03.2026 17:29
İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında 9 Filistinli yaralandı, ambulansta sağlık ekibine saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 9 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Beyt İmrin Köy Meclisi Başkanı Ekrem Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsraillilerin, "A" bölgesinde yer alan beldede, İsrail askerlerinin koruması altında köyde çadır ve saç levhalardan yapılmış barakalar kurduğunu söyledi.

Filistinlilerin baskını engellemeye çalıştığını belirten Hatib, çıkan arbedede İsraillilerin, ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti.

Hatib, açılan ateş sonucu 1 Filistinlinin yaralandığını, 3 kişinin de atılan gazdan etkilendiğini dile getirdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre ise İsrailliler, Tulkerim'in doğusundaki Ramin beldesine saldırı düzenledi.

Saldırıda İsrailliler tarafından darbedilen 7 Filistinli yaralandı. Kızılay ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralılardan 2'si tedavi için hastaneye nakledildi.

Nablus'un güneyindeki Huvara beldesinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli ayağından yaralandı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun, bir ambulansı alıkoyduğu, ambulanstaki sağlık ekibine saldırdığı ve ardından aracı dağlık bir alanda terk ettiği kaydedildi.

-Batı Şeria'daki A, B ve C bölgeleri

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A Bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B Bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C Bölgesinin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1134 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bin kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

