Batı Şeria'da İsrail saldırılarında ev ve ağıllar ateşe verildi, 8 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaralandı, evler ve ağıllar ateşe verildi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, kentin kuzeydoğusundaki Caba beldesi yakınlarında bulunan "Maazi Caba" bedevi topluluğuna baskın düzenlediği bildirildi.

Saldırgan grubun, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlileri darbettiği ve araçlara zarar verdiği vurgulanan açıklamada, saldırılarda 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, burada çok sayıda ev ve ağılı da ateşe verdiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, bölge sakinlerinin yaralılardan birinin hastaneye kaldırılabilmesi için acil ambulans çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Kalkilya, Nablus ve Cenin'de saldırılar sürüyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde de benzer bir saldırı gerçekleşti.

Immatin köyünün doğusunda "Ard al-Batin" olarak bilinen bölgede, kendi arazilerinde bulunan Filistinlilere sopa ve taşlarla saldıran İsrailliler 4 kişiyi darbederek yaraladı.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nablus'un güneyindeki Usarin köyünde İsrail askerlerinin darbettiği 50 yaşındaki bir Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Kızılay ekiplerinin müdahalede bulunduğu olay sırasında İsrail güçlerinin köye baskın düzenleyerek ses ve gaz bombaları kullandığı aktarıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Acca beldesinde ise "Tarsa" Yahudi yerleşim biriminden gelen Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grubun, Filistinlilere ait zeytinleri çaldığı ve zeytin ağaçlarının dallarını kırdığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.