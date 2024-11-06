Batı Şeria'da İsraillilere Araçlı Saldırı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da aracın çarpması sonucu 2 İsrailli hafif yaralandı, sürücü etkisiz hale getirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Batı Şeria'nın orta kesimindeki Shiloh kavşağında aracın çarpması sonucu Filistin topraklarını gasbeden 2 İsraillinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Yirmili yaşlarda olduğu belirtilen yaralılara sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı kaydedildi.

Araç sürücüsünün etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada detaylı bilgi verilmedi.

İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, Shiloh kavşağında ateş açıldığını, olayın failinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İsrail güçleri, sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Cenin kenti ve buradaki mülteci kampına buldozerlerle baskın düzenlemeye başlamıştı.

Kentin içi ve mülteci kampı etrafına çok sayıda keskin nişancı konuşlandırılan baskında İsrail güçleri, birçok noktasında buldozerlerle altyapı ve yolları tahrip etmiş; baskına karşı çıkan Filistinlilere ateş açmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 777 Filistinli hayatını kaybetti.