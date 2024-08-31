Batı Şeria'da gerçekleşen saldırılarda 4 İsrailli yaralandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da gerçekleşen saldırılarda 4 İsrailli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Gush Etzion ve Karmei Tzur'da meydana gelen olaylarda 4 İsrailli yaralandı. Bir araçta meydana gelen patlamada İsrail askerleri tarafından bir Filistinli öldürüldü. Ayrıca, Karmei Tzur'da bir güvenlik görevlisine saldıran bir Filistinli etkisiz hale getirildi. İsrail ordusu, olayların ardından El Halil kentinin tüm girişlerini kapattı.

31.08.2024 02:46
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gasbedilen Filistin toprakları Gush Etzion ve Karmei Tzur'da eş zamanlı olarak gerçekleşen 2 ayrı olayda 4 İsraillinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamada, Gush Etzion'un girişindeki bir yakıt istasyonundaki bir araçta patlama meydana geldiği ifade edildi.

Bölgeye intikal eden İsrail askerlerinin, araçtan inerek askerlere saldırmaya çalıştığı iddia edilen bir Filistinliyi öldürdüğü ve bölgede başka saldırgan olması ihtimaline karşılık arama tarama çalışması yürüttüğü aktarıldı.

Açıklamada, Filistinliye ateş açılması sırasında İsrail askerleri tarafından "dost ateşiyle" 2 İsraillinin yaralandığı, bunlardan birinin albay rütbesindeki Gush Etzion bölgesi Tugay komutanı diğerinin de bir asker olduğu bilgisi geçildi.

Bir başka Filistinlinin ise Gush Etzion yakınlarındaki Karmei Tzur'a gelerek bölgenin girişinde bir güvenlik görevlisini araçla ezmeye çalıştığı sonrasında araçtan inerek bir kişiye ateş açarak yaraladığı kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Karmei Tzur'da İsrailliye ateş açtığı iddia edilen Filistinlinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, söz konusu patlama ve saldırının ardından El Halil kentinin tüm girişlerini kapattığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Şeria'da gerçekleşen saldırılarda 4 İsrailli yaralandı - Son Dakika

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