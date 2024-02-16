Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait evi ateşe verdi - Son Dakika
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait evi ateşe verdi

Batı Şeria\'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait evi ateşe verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde fanatik Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait bir evi, aracı ve ahırı ateşe verdi. Saldırıda can kaybı olmazken maddi zarar meydana geldi. Yahudi yerleşimcilerin saldırıları, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı tarihten bu yana artış gösteriyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor ve Filistinlilerin yaşamını zorlaştırıyor. İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 7 Ekim 2023'ten bu yana 395 Filistinli hayatını kaybetmişti.

16.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde fanatik Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait bir evi, aracı ve ahırı ateşe verdi.

Beytüllahim kentindeki Kisan köyü meclis başkanı Musa Abiyyat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin sabah saatlerinde köye saldırdığını söyledi.

Yerleşimcilerin, Filistinlilere ait bir evi, aracı ve ahırı ateşe verdiğini belirten Abiyyat, maddi zararın oluştuğu saldırılarda can kaybı olmadığını ifade etti.

Abiyyat, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den sonra artış gösterdiğini vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait evi ateşe verdi - Son Dakika

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