Batı Trakya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Batı Trakya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyona Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığının seçilmiş iki müftüsü, İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Türk belediye başkanları, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.

Resepsiyonda konuşan Muavin Konsolos Ali Tosun, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, gazileri ve şehitleri saygı ve rahmetle andı.

Türkiye'nin geride kalan 103 yılda demokratik yönetimden ekonomik kalkınmaya, küresel diplomasiden toplumsal dönüşüme kadar birçok alanda ilerleme kaydettiğini belirten Tosun, ülkenin uluslararası toplumun güçlü, kendine güvenen ve aktif bir üyesi olduğunu vurguladı.

Batı Trakya Türk Azınlığına da seslenen Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın azınlık mensuplarını Yunanistan için bir zenginlik olarak gördüğünü hatırlattı.

Tosun, "Sizleri iki ülke arasında dostluk, kültür ve gönül köprüsü olarak görüyoruz. En büyük temennimiz kimliğinizi, kültürünüzü ve dilinizi yaşatmanız ve gelecek nesillere aktarmanızdır." dedi.

Türkiye'nin Batı Trakya Türk Azınlığı'nın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Tosun, "Beklentilerinizin karşılanması için her platformda adım atmayı sürdüreceğiz. Her daim yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Tosun, resepsiyona katılan davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
Türkiye CumhuriyetiCumhuriyet BayramıBatı TrakyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu’nun en yakını o anları anlattı Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu'nun en yakını o anları anlattı
Acun Ilıcalı, Beşiktaş’ın yıldızına göz dikti İngiliz devi de peşinde Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde
Deniz Baysal’dan şaşırtan itiraf Gördüğü rüya hayatını değiştirdi Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
21:38
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:46
Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 23:12:51. #7.12#
SON DAKİKA: Batı Trakya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android