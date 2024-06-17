Batı Trakya'da Geleneksel Bayramlaşma Töreni

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Batı Trakya'da, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda geleneksel halka açık bayramlaşma töreni yapıldı.

Törene katılan çok sayıda soydaş, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, eşi İlayda Ünal ve başkonsolosluk çalışanları tarafından karşılandı.

Kurban kesimi dolayısıyla bayramın ikinci günü gerçekleştirilen bu etkinlik, bölgedeki Türk toplumunun bir araya gelmesine vesile oldu.

Yaklaşık iki saat süren bayramlaşma törenine Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, soydaş milletvekilleri ile Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.