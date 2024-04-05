Batı Trakya'da Kadir Gecesi'nde Toplu İftar Etkinlikleri

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Batı Trakya'da, Müslümanlar için kutsal gece olan Kadir Gecesi dolayısıyla bölgedeki çeşitli yerlerde toplu iftar etkinlikleri gerçekleştirildi.

Türk toplumu, Batı Trakya'nın çeşitli yerlerinde bir araya gelerek dualar edip, birlik ve beraberlik içinde iftar yapma fırsatı buldu.

İftar sofraları, Batı Trakya'nın farklı bölgelerindeki cami avlularında, sokak ve meydanlara kuruldu.

Gümülcine yakınlarındaki Çelebiköy iftarına Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine Muavin Konsolosu Barış Çulha'nın yanı sıra Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.