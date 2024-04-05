Batı Trakya'da, Müslümanlar için kutsal gece olan Kadir Gecesi dolayısıyla bölgedeki çeşitli yerlerde toplu iftar etkinlikleri gerçekleştirildi.
Türk toplumu, Batı Trakya'nın çeşitli yerlerinde bir araya gelerek dualar edip, birlik ve beraberlik içinde iftar yapma fırsatı buldu.
İftar sofraları, Batı Trakya'nın farklı bölgelerindeki cami avlularında, sokak ve meydanlara kuruldu.
Gümülcine yakınlarındaki Çelebiköy iftarına Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine Muavin Konsolosu Barış Çulha'nın yanı sıra Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.
Son Dakika › Güncel › Batı Trakya'da Kadir Gecesi'nde Toplu İftar Etkinlikleri - Son Dakika
Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde camiler dolup taştı. Vatandaşlar teravih namazı kıldı ve dualara eşlik etti. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bursa'da 500 Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi gibi camilerde cemaat yoğunluğu yaşandı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te ise Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.
Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programlarda namaz kılındı, mevlit okundu ve ilahiler seslendirildi. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, Ahmet Kartepe isimli genç, motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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