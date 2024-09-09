Mehmet Emin Aga 18. Yılında Anıldı

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Batı Trakya Türk toplumunun önemli simalarından, eski İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, vefatının 18. yılında mezarı başında anıldı.

İskeçe Seçilmiş Müftülüğü tarafından Aga'nın Aşağı Mahalle Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakyalı Türk milletvekilleri Burhan Baran ve Hüseyin Zeybek, İskeçe Türk Birliği Başkanı (İTB) Ozan Ahmetoğlu, Mustafçova Belediye Başkanı Ahmet Kurt ile Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunu temsilen muavin konsolos Adnan Öztürk ve çok sayıda Batı Trakyalı Türk katıldı.

Müftü Trampa, konuşmasında Mehmet Emin Aga'nın güven veren karizmatik bir lider olduğunu belirterek, Batı Trakya Türk Azınlığına yaptığı katkıların önemini vurguladı.

Aga'nın en önemli özelliklerinden birinin Batı Trakya Türklerinin Türkiye'de eğitim alabilmesine öncülük eden liderliği olduğunu dile getiren Trampa, Aga'nın eğitim için Türkiye'ye giden Batı Trakyalı gençlere "Ana vatan Türkiye'nin bütün güzelliklerini alıp buraya getirin." dediğini hatırlattı.