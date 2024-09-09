Mehmet Emin Aga 18. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mehmet Emin Aga 18. Yılında Anıldı

Batı Trakya Türk toplumunun önemli simalarından, eski İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga'nın vefatının 18. yılında mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakyalı Türk milletvekilleri Burhan Baran ve Hüseyin Zeybek, İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Mustafçova Belediye Başkanı Ahmet Kurt ve Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunu temsilen muavin konsolos Adnan Öztürk de katıldı.

09.09.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Trakya Türk toplumunun önemli simalarından, eski İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, vefatının 18. yılında mezarı başında anıldı.

İskeçe Seçilmiş Müftülüğü tarafından Aga'nın Aşağı Mahalle Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakyalı Türk milletvekilleri Burhan Baran ve Hüseyin Zeybek, İskeçe Türk Birliği Başkanı (İTB) Ozan Ahmetoğlu, Mustafçova Belediye Başkanı Ahmet Kurt ile Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunu temsilen muavin konsolos Adnan Öztürk ve çok sayıda Batı Trakyalı Türk katıldı.

Müftü Trampa, konuşmasında Mehmet Emin Aga'nın güven veren karizmatik bir lider olduğunu belirterek, Batı Trakya Türk Azınlığına yaptığı katkıların önemini vurguladı.

Aga'nın en önemli özelliklerinden birinin Batı Trakya Türklerinin Türkiye'de eğitim alabilmesine öncülük eden liderliği olduğunu dile getiren Trampa, Aga'nın eğitim için Türkiye'ye giden Batı Trakyalı gençlere "Ana vatan Türkiye'nin bütün güzelliklerini alıp buraya getirin." dediğini hatırlattı.

Kaynak: AA

Hüseyin Zeybek, Adnan Öztürk, Batı Trakya, Ahmet Kurt, Politika, Türkiye, Güncel, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Emin Aga 18. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:18:41. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Emin Aga 18. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement