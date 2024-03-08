Batı Ülkeleri de ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Uyarısına Katıldı

Memur-Sen Diyarbakır İl Temsilciliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Memur-Sen Diyarbakır İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği 'Teşkilat Buluşması' etkinliğiyle kadınları bir araya getirdi. Programda konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, kadınların toplumdaki önemini vurgulayarak, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi alanda elde ettiği başarıları takdir ettiğini belirtti. Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ise 8 Mart'ın artık bir kutlama günü olduğunu ve kadınların mücadelelerle dolu tarihlerinin olduğunu ifade etti.