ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin Moskova'daki vatandaşlarına kalabalıktan uzak durma çağrısına, bazı Batı ülkeleri de katıldı.
İngiltere, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore de Rusya'daki durum hakkında vatandaşları için uyarılar yayınladı.
İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği, ABD'nin uyarısını alıntı yaparak internet sayfasında paylaşırken Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemelerini şiddetle tavsiye etti.
İsveç, bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiğini savunarak Rusya'daki vatandaşlarının uluslararası medya ve büyükelçiliklerden gelen haberleri izlemelerini tavsiye etti.
Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği, "aşırılıkçı grupların olası saldırılarına ilişkin ortaya çıkan raporlar nedeniyle" Rusya'daki vatandaşlarının dikkatli olmasını istedi.
Letonya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin çağrısına atıfta bulunarak Rusya'daki vatandaşlarını uyardı.
Kanada hükümetinin sayfasında ABD Büyükelçiliğinin açıklaması alıntılanarak vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmekten kaçınma çağrısı yapıldı.
Güney Kore'nin Moskova Büyükelçiliği, ABD'nin tavsiyesine atıfta bulunarak vatandaşlarının yakın gelecekte kalabalık yerlerden kaçınması çağrısında bulundu.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca Rusya'nın başkenti Moskova'daki kalabalık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunularak "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, " Büyükelçilik, aşırılık yanlılarının konserler dahil Moskova'daki büyük toplantıları hedef almak için planları olduğuna dair haberleri izliyor ve ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca kalabalık toplantılardan kaçınmalarını tavsiye ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Batı Ülkeleri de ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Uyarısına Katıldı - Son Dakika
Kahramanmaraş merkezli 6 ilde, sosyal medya platformlarında sahte ilan vererek dolandırıcılık ve şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı sanılan çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapmayı hedeflediğini ve yapamazsa görevde durmayacağını belirtti. Ayrıca, CHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmamasının dezavantaj olduğunu ifade etti.
Memur-Sen Diyarbakır İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği 'Teşkilat Buluşması' etkinliğiyle kadınları bir araya getirdi. Programda konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, kadınların toplumdaki önemini vurgulayarak, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi alanda elde ettiği başarıları takdir ettiğini belirtti. Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ise 8 Mart'ın artık bir kutlama günü olduğunu ve kadınların mücadelelerle dolu tarihlerinin olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?