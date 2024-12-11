Batıkent Metro İstasyonu'nda Elektrik Patlaması ve Yangın - Son Dakika
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Batıkent Metro İstasyonu'nda Elektrik Patlaması ve Yangın

Batıkent Metro İstasyonu\'nda Elektrik Patlaması ve Yangın

Ankara'nın Batıkent metro istasyonunda ray hattındaki elektrik kablolarında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın hızlıca söndürüldü, olayda yaralanan olmadı. İstasyonda hizmet durduruldu, daha sonra seferler normale döndü.

11.12.2024 19:49  Güncelleme: 19:50
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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Batıkent metro istasyonunda, ray hattı üzerindeki elektrik kablolarında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. O anlar ise yolcular tarafından görüntülendi.

Bugün saat 17.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde bulunan Batıkent metro istasyonunda ray hattı üzerindeki elektrik kablolarında meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Yangın, istasyonda bulunan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığı öğrenildi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, kablolarda meydana gelen patlamanın sebebi hakkında inceleme başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada Batıkent Metro İstasyonu'nda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarının, arıza giderilene kadar hizmet veremeyeceği belirtildi. İstasyondan tahliye edilen yolcular için ek otobüs seferleri düzenlendi.

EGO'dan yapılan 2'nci açıklamada ise arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batıkent Metro İstasyonu'nda Elektrik Patlaması ve Yangın - Son Dakika

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