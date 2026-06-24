Batılı Ülkelerden Çin'e Tayvan Uyarısı

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki ofisleri, Çin'in Ada'nın doğusundaki sulardaki devriye faaliyetinden endişeli olduklarını bildirdi.

İngiltere Taipei Ofisi, Fransa Taipei Bürosu ve Almanya Taipei Enstitüsü, yayımladıkları ortak açıklamada, Çin'in Tayvan'ın doğu sularındaki yeni faaliyetlerin bölgesel istikrarı, seyrüsefer serbestisini ve uluslararası gemiciliğin güvenliğini tehdit ettiği savunuldu.

Açıklamada, "Tayvan'daki statükoyu tek taraflı değiştirmeye yönelik, özellikle güç kullanımı ve zorlamaya dayalı her tür girişime karşı olduğumuzu yineliyoruz. Tüm tarafların, seyrüsefer hakları ve özgürlüklerinin, gemilerin ve gemicilerin güvenliğinin sağlanması temel önemdedir ve buna saygı gösterilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Ülkelerin de fakto temsilciliği niteliğindeki kuruluşların ortak açıklamasında söz konusu yeni faaliyetlerin ne olduğuna doğrudan değinilmese de açıklamanın, Filipinler ile Japonya'nın deniz sınırı belirleme görüşmelerine bağlayacağını duyurmasının ardından Çin'in bu ayın başında Tayvan'ın doğusunda başlattığı "kanun koruma devriyesinin" ardından gelmesi dikkati çekti.

Tartışmalı deniz sınırı meselesi

Filipinler Devlet Başkanı Fernidand Marcos Jr.'ın mayıs sonunda Japonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette iki deniz sınırının belirlenmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Japonya ve Filipinler'in aslında deniz sınırı bulunmuyor fakat Tokyo'nun kıta sahanlığını Japon güneybatıdaki Okinotori Adası'ndan başlatma tezi, iki ülke arasında deniz sınırı kavramını gündeme getiriyor.

Tokyo yönetimi, mercan adası Okinotori'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) olması gerektiğini savunurken Pekin yönetimi, bunun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) aykırı olduğu görüşünde.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 29 Mayıs'ta Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Japonya ile Filipinler'in deniz sınırı müzakerelerini başlatma kararının UNCLOS'a aykırı olduğunu ve Çin'in denizlerdeki hakları ile çıkarlarını ihlal ettiğini savunarak, tarafları diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirmişti.

Mao, "'Sözde' deniz sınırı müzakerelerinin, Çin'in haklarını, iddialarını veya meşru çıkarlarını kesinlikle etkilemeyeceğini açıkça deklare ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.