Batman Belediyesi Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi Lansmanı

Batman Belediyesi tarafından "Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi"nin lansmanı gerçekleştirildi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen programda, proje kapsamında ilk kazmayı 11 Kasım'da vurduklarını söyledi.
Proje ile Batman girişinin ağaçlandırılacağını kaydeden Canalp, "Sağlı sollu bitmiş olan bütün duble yollarımızın her iki tarafında da yeşil kuşak olacak." dedi.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise projeyle Batman'ın kabuk değiştirdiğini belirterek, Batman'da bilinen ezberleri bozduklarını ve zihniyet devrimi gerçekleştirdiklerini aktardı.
Batman'ın çalışan ve üreten bir kent olduğunu anlatan Nasıroğlu, şöyle konuştu:
"500 yatırımcı yer bekliyor. Madem talep fazla o zaman OSB'lerin sayısını artıralım dedik. Gelen yatırımcılara ihtiyaçları kadar yer tahsis edeceğiz. Amacımız bir yandan OSB'ler kurup istihdam yaratmak bir yandan da yaşanılabilir bir şehir inşa etmek. Sanayi kurup istihdam sağlayacağız. Tabi bununla birlikte çevre düzenlemesi ve yeşil kuşak projesiyle yaşanabilir bir kent inşa edeceğiz. Bugün de bunun önemli bir adımını gerçekleştirdik. 280 kilometre bir yeşil kuşaktan bahsediyoruz. Yolun sağını ve solunun ağaçlarla kuşanması son derece kıymetlidir."
Programa, AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan da katıldı.
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