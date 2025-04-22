Batman-Beşiri Yolu'nun İyileştirilmesi Devam Ediyor

BATMAN'da yaşanan kazalar nedeniyle 'ölüm yolu' olarak anılan Batman- Beşiri karayolunda yapımı süren 6,6 kilometrelik yolda çalışmalar yıl sonunda tamamlanacak.

Batman'da yaşanan kazalar nedeniyle 'ölüm yolu' olarak anılan Batman-Beşiri karayolunda yürütülen çalışmalar yılsonunda tamamlanacak. Yolda inceleme yapan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'a AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Cem Durmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kurum müdürleri eşlik etti. İncelemenin ardından açıklama yapan Vali Canalp, yolun geçmişte kazalarla anıldığını ifade ederek, "Hasankeyf yolumuzu açtık. Şimdi Beşiri yolunda çalışıyoruz. Arkasından Diyarbakır yolu. Yani hem Beşiri yolu hem de Diyarbakır yolu bu sene sonu itibariyle Batmanlı'nın hizmetine sunulmuş olacak. Beşiri yolunun aynı zamanda bizim açımızdan önemi şurada; bizim üretim merkezimize, organize sanayiye bağlantı yolu burası. Ama aynı zamanda bizim ikinci lojistik kenti de tasarlamış olduğumuz güzergah üzerinde bir yoldur. Dolayısıyla bu yol standartları en yüksek olma durumunda. Burası geçmişte çok kazalarla anılan bir yol. Yani bundan sonraki süreçte Türkiye'de en üst standartlarda bisiklet yollarıyla, yan yollarıyla ortadan ayrılmış yollarıyla aynı şekilde duble yol standartlarındaki üst kaplamasıyla, aynı zamanda çok kaliteli bir ışıklandırmasıyla Batman'ın hem üretim üssüne hem de lojistik merkezine bağlantı yolu olacak" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,